Derbent Aladağın fizibilitesi hazırlandı

Yaşamış Konya Hafızası İkindi Sohbetleri’nde geçmişten günümüze Derbent anlatıldı. Her hafta farklı bir ilçenin anlatıldığı programda, bu kez Derbent’in kültürü, tarihi yapısı ve doğal güzellikleri ele alındı. Katılımın yoğun olduğu programda konuşan İlçe Belediye Başkanı Hamdi Acar, kış sporlarının merkezi haline gelecek olan Aladağ’a yapılacak tesislerin akıbeti hakkında veri verdi. Aladağ’a yapılacak olan tesislerin hem Derbent’e keza de Konya’ya layık katacağını açıklayan Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, vatandaşların senelerdir beklediği projenin yapılabilirlik çalışmasının yapıldığını ifade etti.

Çalışmaların 10 yılı aşkın süredir devam ettiğini açıklayan Acar, “Bu süreçte Konya Büyükşehir Belediyesi ile Derbent Belediyesi koordineli olarak araştırmalar yapıyor. Master plan projesinin de en kısa zamanda teslim edilmesini bekliyoruz. Günü birlik ziyaretlerin yapılacağı vatandaşların kafe ve lokanta hizmeti alacağı, kayak takımlarını kiralayabilecekleri sosyal tesis binasının da yer tespiti yapıldı. Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı bu konudaki çalışmalara hız verdi. Önümüzdeki 1 ay içerisinde master plan tamamlanacak. Peşinde sosyal tesislerin projesi hazırlandıktan daha sonra temel atma çalışmaları başlayacak. Böylece Derbent, öncelikle İç Anadolu Bölgesi edinmek üzere bütün Türkiye için turizm merkezi bildiri edilecek. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a 17 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirecek olan Şeb-i Arus Törenleri’ne katılımları olması halinde kayak merkezimizin açılışını gerçekleştirmesini talep edeceğiz” dedi.

Derbent’e yapılacak olan Aladağ Kayak Merkezi’nin yalnızca kış sporlarına ev sahipliği yapmayacağını dile getiren Acar, tesislerin yılın 365 günü vatandaşların hizmetine açık olacağını açıklama ederek, “Tesislerimiz, kış aylarının dışında doğa sporlarının yapılacağı, futbol kulüplerinin kamp hizmeti alacağı hatta seminerlerin organize edileceği bir yer haline gelecek. Tesislerimiz yapıldığında uluslararası yarışlara da ve sahipliği yapacak ülkü geleceğinden şüphemiz değil. Aladağ, bu nedenle Konya’nın dünyaya açılan bir penceresi olacak” ifadelerini kullandı.

İlçe Kaymakamı Aziz Kayabaşı da, Derbent’in güzelliklerinin öncelikle yurdum dört bir tarafı edinmek üzere tüm dünyaya tanıtılacağını vurguladı.

Protokol konuşmalarının ardından Fahrettin Alişar’ın sunumuyla Derbent’in kültürü, tarihi yapısı ve doğal güzellikleri anlatıldı.