Derbent beyaza büründü

Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde geceden itibaren etkin olan yağmurun ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktığını vurgulayarak, “Geceden beri süren kar yağışı ardından ilçemizde güne vatandaşlarımız beyaz örtüyle uyandı” dedi. Konya’nın Kayak Merkezi olması için egzersiz yapılan Derbent Aladağ’a yağışla birlikte kış mevsiminin ilk karının da düştüğünü bildiren Başkan Acar, “Şehir merkezinde 4-5 santim olan kar kalınlığının Aladağ ve yüksek kesimlerde daha da artı olduğunu varsayım ediyoruz. Yağmur ve beraberinde gelen kar yağışı ilçemize Kasım ayının son gününde bereketini getirirken, Aladağ’ın da beyaz örtüyle kaplanmasına yol açtı. Kasım ayının son günlerinde yağan kara fazla seviniyoruz. Yağış beklentisi içerisinde olan yöremizdeki çiftçilerin de yüzü gülmüş durumda. Kar yağışı ardından ilçemiz merkezinin ulaşımının indirimli olduğu herhangi bir dış mahallesi bulunmuyor. Karayolları ve Belediyemiz ekiplerinin kar yağışıyla birlikte geceden itibaren teyakkuza geçerek yürüttüğü incelemeler sonucunda tüm yollarımız açık bulunuyor. Aladağ’ın zirvesindeki kar örtüsünü ise yoğun sis sebebiyle göremiyoruz ama ilçemiz ayrıntılarıyla beyaz gelinliğini giymiş durumda” diye konuştu.

giderken, Derbent ilçesine yağan kar ardından sevinin ilçe merkezinde yaşamış çocuklar kartopu oynamanın keyfini çıkardı. Kar yağışı sonrasında beyaza bürünen Aladağ Göl Parkı’nda da kartpostallık görüntüler oluştu.