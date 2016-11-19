Derbent heyeti, Bakan Avcıyı ziyaret etti

Konya’nın Derbent İlçe Belediye Başkanı Hamdi Acar ve beraberindeki heyet Ankara’da Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı ziyaret etti.

Başkan Acar, yaptığı açıklamada, Derbent Kaymakamı Arif Oltulu, Başkan Yardımcısı Celal Can ve Haritacı Faruk Turhan’dan oluşan heyetle Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’yı makamında ziyaret ettiklerini söyledi. AK Parti Konya Milletvekilleri Uğur Kaleli, Leyla Şahin Artist, Abdullah Ağralı ve Ömer Ünal’ın da eşlik ettiği ziyarette, Konya’nın Kayak Merkezi olması planlanan Derbent Aladağ’daki kayak merkezi kurulacak alanın turizm bölgesi bildiri edilmesi konusunun ele alındığını belirten Başkan Acar, yapılan görüşmenin peşinde ise heyetin eski Meram İlçe Belediye Başkanı olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine atanan Refik Tuzcuoğlu’nu ziyaret ettiğini kaydetti.

Acar, uzun süredir üstünde çalıştıkları kayak merkezi projesinin Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yapılabilirlik raporu hazırlama ihalesini gerçekleştirmesiyle daha da ivme kazandığını belirterek, “Bundan daha sonra projenin daha seri ilerleyeceğine inanıyoruz. Konya turizmine kayda değer bir değer katacak olan projenin hayata geçirilmesiyle bölgede biz de kış festivalleri yapmayı planlıyoruz. Bunun yanına futbol kulüplerinin kamp yapabilecekleri bir alan oluşturmayı da hedefliyoruz. Futbol sahalarıyla ise antrenman ihtiyacına cevap verilmesi düşünülüyor. Oysa, proje için kayak merkezi kurulacak alanın turizm bölgesi duyuru edilmesi gerekiyor. Bunun için bakanlığımıza yönelik bir ziyaret gerçekleştirdik” dedi.