Derbent ilçesinde tarımsal sulama

KONYA (AA) – Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, ilçe Kaymakamı Aziz Kayabaşı ve muhtarlardan oluşan heyet, DSİ Konya Bölge Müdürü Birol Çınar’ı makamında ziyaret etti.

İlçedeki göletler hakkında Çınar’dan bilgi alan Acar, tarımsal alanların sulanması açısından göletlerin büyük önem arz ettiğini söyledi.

İlçede 4 gölet bulunduğunu belirten Acar, “Yapım aşamasında da 4 göletimiz var. Bugüne kadar hizmetlerini bizlerden esirgemeyen Bölge Müdürümüz Sayın Çınar’a ve ekibine teşekkür ediyoruz. Bu göletler ilçemiz ve tarım arazileri açısından oldukça önemli. Çiftçilerimiz göletlerden elde edilen suyla arazilerini suluyor ve gölet maliyetinin birkaç katı geliri böylelikle elde ediyor.” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Derbent heyeti, Çınar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.