Derbent yaza hazırlanıyor

Derbent Belediyesi ekipleri, baharın başlamasıyla yaptığı çalışmalarda, çiçek dikimi, zararlı otları biçme, yeni ağaç dikimi ve çevre düzenlemelerine hız verdi. İlkbaharın gelmesiyle birlikte park ve bahçelerde düzenleme ve yenilenme hazırlıklarına sürdüren Derbent Belediyesi, yeşil alanlarda da çapa çalışması yaparak çim ve çiçeklerin dinç bir şekilde büyümesi için zorunlu hazırlıkları sürdürüyor. Ekipler bahar ve yaz aylarında vatandaşların yoğun alaka gösterdiği parkların bahar bakımı için çalışmalarını arttırırken, parklarda çözümleme yaparak, hasar gören oyun gruplarını da yeniliyor. Araştırmalar dahilinde kuruyan fidanlar yenileniyor, fidan dipleri temizleniyor ve ağaç budama çalışmaları yapılıyor.

Derbent’in yeşil kalması için çaba harcadıklarını gösteren Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, “İlçemizde yeşil alanlar ve parklarda yaptığımız peyzaj çalışmaları baştan sona vatandaşlarımıza daha güzel bir Derbent’te yaşama imkanı sunuyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin de desteği ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaz mevsimine yaklaştığımız bugünlerde halkımıza hizmete devam ediyoruz” dedi.