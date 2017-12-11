Derbent’te, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasına tepki
Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar öncülüğünde, AK Parti Derbent İlçe Teşkilatı, İlçe Müftülüğü ile bazı sivil toplum kuruluşları ile vatandaşların katılımı ile Merkez Camisinde kılınan öğlen namazı sonrasında kent meydanında toplanan kalabalık, hep birlikte ellerini semaya kaldırarak İslam coğrafyası için dua etti. Yapılan duaya Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, AK Parti İlçe Başkanı Musa Akgün, İlçe Müftüsü İsa Topuz, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar eşlik etti.
Okunan ortak basın açıklaması metninde ise, ABD Başkanı Donald Trump’un hukuksuz Kudüs açıklamasının, insanlık vicdanını yaraladığı ve bölgedeki sorunları derinleştirdiğine vurgu yapıldı. Açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın kesin şekilde ilan ettiği üzere Kudüs, tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir. Bu, bölgemizde barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın, İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti artırmaktan başka bir sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir. İslam’ın kalbine saplanmaya çalışılan bu hançere, ancak tüm Müslümanların iki elin parmaklarının kenetlenmesi gibi bütünleşmesiyle engel olabiliriz. Biz Müslümanlar olarak Kudüs davası ve ümmetin birliği için her türlü çabayı göstermeye, her türlü fedakarlıkta bulunmaya hazırız. Kudüs davasının sonuna kadar takipçisi olacağız” denildi.
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