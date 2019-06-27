Derebucak HEM'de yıl sonu sergi açılışı
KONYA (AA) – Derebucak ilçesinde, el sanatları ve giyim kursları yıl sonu açılışı gerçekleştirildi.
Derebucak Halk Eğitim Merkezi tarafından ilçeye bağlı Gencek Mahallesi'nde açılan el sanatları ve giyim kursları sona erdi. Kursların tamamlanmasını ardından kursiyerlerin eğitim yılı içerisinde el emeği, göz nuru dökerek ortaya koyduğu çalışmalar sergilendi.
Serginin açılışını yapan Kaymakam Coşkun Doğan, yaptığı konuşmada, yörede yaşayan kadınlarla ilgili Halk Eğitim Kurslarının açılmasına bundan sonra daha da önem vereceklerini ifade etti.
Açılışın ardından Kaymakam Doğan ve ilçe protokolü, sergiyi gezerek çalışmalar hakkında kurs öğretmenlerinden bilgiler aldı.
Yıl sonu sergisi açılışına İlçe Emniyet Amiri Mehmet Şen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Akçay, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yahya Kemal Savdır ile mahalle sakinleri katıldı.
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Derebucak HEM'de yıl sonu sergi açılışı
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