Derebucak'a tarımsal destek

KONYA (AA) – Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan tarımsal desteklerle Derebucak ilçesinde üzüm yetiştiriciliğinin daha da ileri noktalara gelmesinin sağlanacağı bildirildi.

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı'nın desteğiyle Derebucak Belediyesi'ni tahsisi yapılan üzüm sıkma makinalarından birisinin ilçeye bağlı Göynem Mahallesi Muhtarlığı'na teslim edildiğini belirtti.

Başkan Kısa, ilçede üzüm yetiştiriciliğinin daha da yaygınlaştırılması ve desteklenmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında tahsis edilen üzüm sıkma makinesinin yerleşim merkezinde kullanılmasının ardından ürün miktarının daha da artacağına dikkati çekerek, "Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay'a ve Tarımsal Hizmetler ve Koordinasyon Daire Başkanı Sayın Mustafa Yazlık'a ilçem adına teşekkür ediyorum. Mahallemize hayırlı olsun." dedi.