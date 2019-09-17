Derebucak'a tarımsal destek
KONYA (AA) – Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan tarımsal desteklerle Derebucak ilçesinde üzüm yetiştiriciliğinin daha da ileri noktalara gelmesinin sağlanacağı bildirildi.
Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, yaptığı yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı'nın desteğiyle Derebucak Belediyesi'ni tahsisi yapılan üzüm sıkma makinalarından birisinin ilçeye bağlı Göynem Mahallesi Muhtarlığı'na teslim edildiğini belirtti.
Başkan Kısa, ilçede üzüm yetiştiriciliğinin daha da yaygınlaştırılması ve desteklenmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında tahsis edilen üzüm sıkma makinesinin yerleşim merkezinde kullanılmasının ardından ürün miktarının daha da artacağına dikkati çekerek, "Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay'a ve Tarımsal Hizmetler ve Koordinasyon Daire Başkanı Sayın Mustafa Yazlık'a ilçem adına teşekkür ediyorum. Mahallemize hayırlı olsun." dedi.
-
Eskişehir'de hırsızlık operasyonu
-
Ailelere “Çocuklarla vedayı uzatmayın” uyarısı
-
GRAFİKLİ – Kapadokya rekora koşuyor
-
Yıldız Entegre'den yangına dayanıklı, ses geçirmeyen ve güvenli kapılar
-
Tarihi dokunun içinde eğitim alıyorlar
-
Gölbaşı'nda engellilere büyük kolaylık
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.