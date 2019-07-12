Derebucak'ta belge töreni
KONYA (AA) – Konya'nın Derebucak ilçesinde, eğitim çalışması sonrasında katılımcılara düzenlenen törende belgeleri verildi.
Derebucak'ta, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) tarafından 2019 yılı teknik destek programı ikinci dönem başvuruları kapsamında "Robotik uygulamalar ve kodlama Eğitmen Eğitimi, Stem Eğitmen Eğitimi, 3 D Tasarım ve 3D Printer Eğitici" eğitimleri düzenlendi.
İlçede görev yapan okullardaki müdür, müdür yardımcısı, öğretmenlere yönelik eğitim programlarının sona ermesinin ardından düzenlenen törende katılımcılara belgeleri verildi.
Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, katılımcılara başarılarının devamını dileyerek, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.
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Derebucak'ta belge töreni
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