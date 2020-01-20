Derebucak'ta yol kenarlarında biriken kar yığınları temizleniyor
KONYA (AA) – Konya'nın Derebucak ilçesinde, yol kenarlarında biriken kar yığınlarının temizlendiği bildirildi.
Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, yaptığı açıklamada, Konya'da son yağışlarla en fazla karın yağdığı ilçelerden olan Derebucak'ta kar mesaisinin sürdüğünü belirtti.
Derebucak ilçe merkezi ve bağlı dış mahallelerinde yoğun kar yağışının ardından yolların ulaşıma açılması sonrasında yol kenarlarında biriken kar yığınlarının yerleşim merkezlerinin dışına çıkarılması için de Fen İşleri ekiplerinin seferber olduğunu belirten Başkan Kısa, "Derebucak kent merkezinde ve mahallelerimizde yoğun kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklarımızda biriken karların trafik akışını engellememesi amacıyla temizlik çalışmaları başlatılmıştır. İş makineleri ile kamyonlara doldurulan kar yığınları yerleşim merkezinin dışına çıkarılmaktadır.Kar yağışı yönünden ilçemiz bu yıl da bereketli bir dönemi yaşıyor." dedi.
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