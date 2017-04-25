Derede boğulan küçük Volkan’a hüzünlü veda

Bozdoğan’a alt Konaklı Mahallesinde yaşayan ve 23 Nisan kutlamalarının ardından teyzesinin düğününe katılmak istediğini söyleyerek ailesini arayıp izin isteyen Volkan Aydınlıoğlu, girdiği derede boğularak hayatını kaybetmişti. Aldıkları haberle yıkılan acılı aile, İzmir Adli Tıp Kurumundan getirilen oğullarının tabutu başında fenalık geçirdi.

Bozdoğan’ı kahreden talihsiz olay, Pazar günü saat 14.00 sularında Konaklı Mahallesi yakınlarındaki bir derede yaşandı. 12 yaşındaki Volkan Aydınlıoğlu, 23 Nisan sabahı eğitim gördüğü Kemer Has Ortaokulu’nda yapılan kutlamalara yeralma için evinden çıktı. Önce okula giderek kutlamaları izleyen Aydınlıoğlu, gerisinde faaliyet zarfında yapılan elma yeme yarışmasına katıldı ve birinci oldu. Yarışmanın peşinde ailesini arayıp teyzesinin düğününe katılmak istediğini söyleyen Aydınlıoğlu, kuzeniyle birlikte yola çıktı. Bir ara yol üstündeki derede yüzmek isteyen Aydınlıoğlu, kuzeninin lavaboya gitmesini fırsat bile bile kendisini serin suya bıraktı. Oysa aniden çırpınmaya başlayan talihsiz çocuk su yutmaya başladı. Çevredekilerin ayrım etmesi üzerine sudan çıkartılarak hastaneye kaldırılan 12 yaşındaki Volkan, doktorların 3 saat süren çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Belli ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi tamamlanmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderilen Volkan’ın cenazesi otopsinin peşinde son kere baba evine getirildi. Hellalik için eve getirilen oğlunun cenazesini gören anne Yeter Aydınlıoğlu, evlat acısına dayanamayarak fenalık geçirdi. Köylülerin desteği ile ayakta durmaya çalışan baba İlkay Aydınlıoğlu ise sürekli ağıt yaktı. Kılınan cenaze namazının ardındaki gözyaşları arasında toprağa bahşedilen Volakn’ın ölümü köyü yasa boğdu.

Volkanı son yolculuğuna ilçe kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Bozdoğan Belediye Başkanı Salim Tümer Apaydın, AK Parti Bozdoğan İlçe Başkanı Kemal Bozoğlu, köylüler ve arkadaşları uğurladı.