dereler-buz-tuttu

Oltulu doğa severler her hafta yapmış oldukları doğa yürüyüşünde bu hafta soğuk hava nedeniyle zorlandılar. Doğa sever Avukat Muharrem Kalyon, “Kış erken geldi. Harikulade bir ayaz var. Yürüyüş yolumuzdaki derelerin bütünü buz tutmuş olduğunu gördük. Etrafta kar yok lakin fazla soğuk bir hava var” dedi.

Doğa sever emekli öğretmen Osman Aslan ise, “Bugünkü yürüyüşümüzde özellikle çevremizdeki derelerden geçerek gidiyoruz. Havaların soğuk olması nedeniyle bütün dereler buz tutmuş lakin bunun da bir güzelliği var fazla güzel bir görsel görüntü oluşturmuş. Bütün yürüyüşçü arkadaşlarımızı bu yörelerdeki yürüyüşlerimize gösteri ediyoruz. Yazın olduğu değin kışın da öbür bir güzelliği var bizler de bu güzellikleri elimizden geldiğince yaşamaya çalışıyoruz” dedi.

Doğa severler adamakıllı buz tutan deredeki buzu baltayla kırarak doğadaki hayvanlar su içebilsin diye suyun dışarı akmasını sağladılar.