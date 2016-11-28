Derike atanan kaymakam görevine başladı
Mardin’in Derik ilçesinde 10 Kasım’da makamında düzenlenen bombalı saldırıyla şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün yerine Gümüşhane’nin Torul Kaymakamı Hakan Kafkas atanmıştı.
28 Kasım 2016 Pazartesi, 20:39
Mardin’in Derik ilçesinde 10 Kasım’da makamında düzenlenen bombalı saldırıyla şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün yerine Gümüşhane’nin Torul Kaymakamı Hakan Kafkas atanmıştı. Derik’te göreve başladığını sosyal ağ hesabı üzerinden duyuran Kaymakam Kafkas, bugün göreve başladı.
Mehmet Salih Belirgin