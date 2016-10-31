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Derinkuyu Halk Kütüphanesi otomasyon sistemine geçti

31 Ekim 2016 Pazartesi, 10:25
Derinkuyu Halk Kütüphanesi otomasyon sistemine geçti

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NEVŞEHİR (AA) – Derinkuyu Halk Kütüphanesi, KOHA Kütüphane Otomasyon Sistemine geçiş yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne bağlı tüm halk kütüphanelerinde 2014 yılında kullanmaya başlanan KOHA Kütüphane Otomasyon Sistemi, ilçedeki kütüphanede uygulamaya konuldu.

Sistem, okuyucuya ödünç olarak verilen kitabın bilgisayar üzerinden takibini sağlayarak, okuyucunun herhangi bir kütüphaneden aldığı kitabı dilediği bir kütüphaneye teslim edebilmesine olanak sağlıyor.

Derinkuyu Kaymakamı Hasan Kurt, uygulamanın kullanımına başlanmasıyla, ilçedeki kütüphanede okuyucusunu bekleyen 10 bin civarındaki kitabın elektronik ortamda kayıt altına alındığını ifade etti.

Kurt, “KOHA Kütüphane Otomasyon Sistemi, her yaştan kitap dostunun kitaba ulaşmasını ve ödünç aldığı kitabı dilediği şehirdeki kütüphaneye teslim etmesini sağlıyor. Bunun okuma oranını artıracağına inanıyorum.” diye konuştu.

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