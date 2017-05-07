Derinkuyu'da “Çocuk Şenliği” etkinliği

NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEÜ) öğrencileri tarafından Derinkuyu ilçesinde “Çocuk Şenliği” adıyla etkinlik düzenlendi.

Derinkuyu 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu bahçesinde düzenlenen programda, sema ve halk oyunları gösterisi sunuldu.

Çocuklara çeşitli hediyelerin dağıtıldığı program sayesinde çocuklar eğlenceli bir haftasonu geçirdi.

NEÜ öğrencilerinden proje sorumlusu Tuncay Akyıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin sosyal aktivitelerden uzak kalan çocuklar için organize edildiğini kaydetti.

Akyıldız, “Bu uygulama, hiçbir kuruma bağlı kalmadan ve hiçbir maddi yardım kabul etmeden tamamen üniversiteden öğrencilerinin kendi çabalarıyla hayata geçirilen bir projedir. Sosyal aktivitelerden uzak kalan çocuklara yönelik etkinlikler yapıyoruz.” dedi.