Derinkuyu'da “Halk Eğitim Planlama ve İşbirliği Komisyon Toplantısı”

NEVŞEHİR (AA) – Derinkuyu ilçesinde “Hayat boyu öğrenme” programı kapsamında “Halk Eğitim Planlama ve İşbirliği Komisyon Toplantısı” yapıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki toplantıda konuşan Kaymakamı Murat Öztürk, ilçe halkının yoğunlukla tarım ve turizm alanında faaliyette bulunduğuna işaret ederek, “İlçemiz tarımsal alanı geniş olmakla birlikte, halkımız turizmden de gelir elde ediyor. Bu yüzden çiftçilerimiz ve turistik eşya satan esnafımıza yönelik eğitimler düzenleyeceğiz. Ayrıca KOSGEB tarafından sağlanan desteklerden esnafımızın faydalanması amacıyla çalışmalar yürütülecektir.” dedi.

Toplantıya, Belediye Başkanı Ahmet Balcı, İlçe Garnizon Komutan Vekili Jandarma Astsubay Başçavuş Hakan Bilir, Milli Eğitim Müdürü Hacı Dündar ile daire amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.