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Derinkuyu'da hastane açılışı

29 Eylül 2016 Perşembe, 15:45
Derinkuyu'da hastane açılışı

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NEVŞEHİR (AA) – Derinkuyu ilçesinde entegre hastane için açılış töreni düzenlendi.

Törende konuşan Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, “Bu hastaneler, yeni Türkiye’nin bir göstergesidir. Son dönemlerde insanımız hak ettiği hizmete kavuştu. İnşallah bu hizmetler birlik ve beraberlik içinde devam edecektir.” dedi.

10 yataklı hastanede, 6 aile hekimi, 7 pratisyen hekim ile uzman aile hekimi, diş hekiminin çeşitli polikliniklerde hizmet vereceği belirtildi.

Açılışa, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Ebubekir Gizligider, Derinkuyu Kaymakam Vekili Ahmet Soley, Belediye Başkanı Ahmet Balcı, bazı belde belediye başkanları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Derinkuyu Entegre Hastanesi açılışı Nevşehir

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