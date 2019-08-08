Derinkuyu'da LGS'de başarılı olan öğrencilere yönelik etkinlik
NEVŞEHİR (AA) – Derinkuyu ilçesinde Liselere Geçiş Sınavında (LGS) derece elde eden başarılı öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.
Kaymakamlık, Belediye ve Milli Eğitim ilçe Müdürlüğünce, Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde düzenlenen programda, sınav sonucuna göre ilçede ilk 20 dereceyi elde eden öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
Derinkuyu Kaymakamı Mert Kumcu, programdaki konuşmasında, öğrencilere eğitim hayatlarında başarı diledi, tavsiyelerde bulundu.
Kumcu, "Okulda dersleri ihmal etmeden farklı aktiviteler yapın, bir hedefiniz olsun. Hayal edin ve hayalinize ulaşmak için gayret edin. Çeşitli alanlarda kitaplar okuyun. Biz siz, başarılı öğrencilerimize destek olmaya devam edeceğiz." dedi.
Belediye Başkanı Bülent Aksoy da "Hedefinizi ne kadar yüksek tutarsanız o kadar başarılı olursunuz. Biz belediye olarak sizlere destek olacağız. Aşk ve şevkle çalışan yorulmaz. Çalışan öğrencilerle birlikte ilçemiz şehirleşme noktasında da yükseğe çıksın biz bunu istiyoruz." şeklinde konuştu.
Milli Eğitim İlçe Müdür Vekili Alaaddin Çakırcı, öğrenci ve vatandaşların katıldığı program yemek ikramının ardından sona erdi.
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