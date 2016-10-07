Ana Sayfa   >   Genel   >   Derinkuyu'da patates hasadına başlandı

Derinkuyu'da patates hasadına başlandı

07 Ekim 2016 Cuma, 10:53
Derinkuyu'da patates hasadına başlandı

Benzer Konular

Avanos'a bisiklet istasyonu kuruldu
Avanos'a bisiklet istasyonu kuruldu
Engelli hastalar yararına proje açılışı
Engelli hastalar yararına proje açılışı
Testisi Nevşehir'den kebabı Yozgat'tan
Testisi Nevşehir'den kebabı Yozgat'tan

NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde patates hasadına başlayan çiftçiler, tarlalardan sökülen ürünü depolara naklediyor.

Derinkuyu Ziraat Odası Başkanı Ömer Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, patatesin tarladan satış fiyatının maliyetin altında olduğunu ifade ederek, çiftçinin ürünü bir süre depoda bekleteceğini söyledi.

Bir kilogram patatesin üreticiye 35-40 kuruşa mal olduğunu kaydeden Yılmaz, bugünlerde 20-25 kuruşa satılmasının üreticiyi sıkıntıya soktuğunu dile getirdi.

İlçede 26 bin dekar alanda patates üretimi yapıldığını belirten Yılmaz, dekar başına ortalama 5 ton verim elde edildiğini dile getirerek, “Patates üreticisi son yıllarda sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Patateste ihracat azaldığı için ürün ülke içinde kalıyor ve fiyatlar düşük seviyelerde seyrediyor. Kışlık patates hasadına başlandı, önümüzdeki süreçte fiyatların maliyetin üstüne çıkmasını bekliyoruz.” diye konuştu.

Hasat Nevşehir patates hasadı

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet