Derinkuyu'da patates hasadına başlandı

NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde patates hasadına başlayan çiftçiler, tarlalardan sökülen ürünü depolara naklediyor.

Derinkuyu Ziraat Odası Başkanı Ömer Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, patatesin tarladan satış fiyatının maliyetin altında olduğunu ifade ederek, çiftçinin ürünü bir süre depoda bekleteceğini söyledi.

Bir kilogram patatesin üreticiye 35-40 kuruşa mal olduğunu kaydeden Yılmaz, bugünlerde 20-25 kuruşa satılmasının üreticiyi sıkıntıya soktuğunu dile getirdi.

İlçede 26 bin dekar alanda patates üretimi yapıldığını belirten Yılmaz, dekar başına ortalama 5 ton verim elde edildiğini dile getirerek, “Patates üreticisi son yıllarda sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Patateste ihracat azaldığı için ürün ülke içinde kalıyor ve fiyatlar düşük seviyelerde seyrediyor. Kışlık patates hasadına başlandı, önümüzdeki süreçte fiyatların maliyetin üstüne çıkmasını bekliyoruz.” diye konuştu.