Derinkuyu'dan kısa kısa
NEVŞEHİR (AA) – Derinkuyu Kaymakam Vekili Mert Kumcu ve Belediye Başkanı Bülent Aksoy, ilçede kurulan yediemin otoparkının açılışını gerçekleştirdi.
İlçedeki yediemin otoparkının açılışı nedeniyle tören düzenlendi.
Törende konuşan işletme sorumlusu Özkan Bostan, tesisin hem muhafaza altına alınan araçların güvenli şekilde bekletilmesini sağlayarak halka hizmet sunacağını hem de emniyet güçlerinin işlerini kolaylaştıracağını kaydetti.
Konuşmanın ardından otoparkın açılış kurdelesi Kumcu, Aksoy, Esnaf Kefalet Kooperatifi İlçe Başkanı Ahmet Balcı ve AK Parti İlçe Başkanı Hakan Demir tarafından kesildi.
– Derinkuyu'da alt yapı çalışmaları
Derinkuyu Belediyesi tarafından ilçedeki bazı alanlarda alt yapı çalışmalarına başlanıldı.
Belediye Başkanı Bülent Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Namık Kemal ve Esentepe mahallerinde başlatılan çalışmaların üç ay içinde tamamlanacağını belirtti.
Aksoy, "Halkımıza daha iyi hizmet vermek için yerel seçimler sonrası ilçe kanalizasyon çalışmasına başladık. 4 kilometrelik kanalizasyon ihalesini imar planı kapsamında gerçekleştirdik. Altyapı çalışması tamamlandığında sıcak asfalt çalışması yapacağız." dedi.
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