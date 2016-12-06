Derme çatma kulübede yaşam savaşı

2 yıl önce meydana çıkan yangında evleri yanan Bulut ailesi, kendilerine uzatılacak takviye elini bekliyor. Evi yandıktan sonradan değişik yerlerde kalan Bulut ailesi, Lüleburgaz İstasyon Caddesi’nde tek gözlü bir metruk binada elektrik ve su olmadan yaşıyor.

“BIR PARÇA EKMEK İÇİN BÖYLE GEÇİNİP GİDİYORUZ”

Fazla şiddet şartlarda yaşam savaşı verdikleri söyleyen 61 yaşındaki aile reisi Veysel Bulut, “Evimiz değil. Konut kirası veremiyoruz. Şimdi burada oturuyoruz. Ben de arabayla külüstür topluyorum. bir tutam ekmek için böyle geçinip gidiyoruz. Çocuğumun sara hastalığı var düşüp bayılıyor. 1 kişi çalışıyor ve burada oturuyoruz” ifadelerini kullandı.

“EVE ÇIKMAK İSTİYORUZ LAKIN NASIL ÇIKALIM?”

Para olmadığı için eve çıkamadıklarını aktaran Bulut, “7 tane çocuk var. Burada 3 çocuk var, kalanları evli. Eve çıkmak istiyoruz ama nasıl çıkalım? Eve çıkmak yeni bir harmoni, para olamayınca nereye çıkacağız? Olsa çıkacağız. Çalışan olmadan güç, 5 saat hurda aramak için geziyorum. Sabah 6’da kalkıyorum. Hava soğuk olduğu zaman çıkamıyorum” dedi.

“İNSANI GECE BİR ŞEY ISIRSA, ALLAH MUHAFAZA ÖLÜR GİDER İNSAN BURADA”

Mefaret Bulut, hoş bir evde oturmak istediğini söyledi. Bulut, “Ben de istiyordum güzel bir evde oturayım. Suyum, elektriğim her şeyin olması gerekli. İmkansızlıktan oturuyorum ben burada. Konut olsa bile bunlarla nasıl çıkayım. Makinem, çamaşır makinem olsa bir başka olur. İnşallah geçeriz. Ne lamba var ne bir şey var. Karanlık yerde. İnsanı gece bir şey ısırsa, Allah muhafaza ölür gider insan burada. Ama ne yapalım? Bu kadarına şükürler olsun. Düzelir şayet işler. Öteki oğlum epilepsi hastası. Küçük kız evladım var. Onu okula gönderiyordum, kaydını aldık. Baş edemedim. Ne yapayım? Üstü başı var. Geçimler çok kuvvet” ifadelerini kaydetti.

“ÜŞÜYORUZ”

Yaşamın çok şiddet olduğunu ifade eden Mefaret Bulut, “Kaç yaşında adam bizi bakıyor. Ufacık yerde bir barakada ileriye doğru ne olacak hiç bilmiyoruz. Üşüyorum. Üşümeye başlıyoruz burada lakin ne yapalım? Yanarız burada hepimiz. Allah kimseyi düşürmesin. Kızımı bile okula gönderemiyorum. Evim yanınca attık kendimizi buraya. Bir facia olsa üzerimize devrilecek. Ölüp gider insan burada, dışarıda yemek yapıyorum. İçerisi fazla sıcacık. Mecbur buraya koydum. Fazla güç.” diye konuştu.

Bulut çiftinin 23 yaşındaki epilepsi hastası oğulları Osman Bulut, “Sara hastasıyım. Çalışıp edemiyorum. Insanlar korkuyor işe almaya. Haftada bir kez hastalığım nüksediyor. İlaçları kullanıyordum, bıraktım” dedi.