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Derneklerden Vali Aykut Pekmez'e ziyaret

27 Eylül 2016 Salı, 16:38
Derneklerden Vali Aykut Pekmez'e ziyaret

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AKSARAY (AA) – Aksaray Aile Hekimleri Derneği ve Aksaray İş Kadınları Derneğinin başkan ve yönetim kurulu üyeleri Aksaray Valisi Aykut Pekmez’i ziyaret etti.

Aksaray Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Şenol Atakan ve Aksaray İş Kadınları Derneği Başkanı Hatice Şahin Eroğlu ile dernek yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyeti Valilik makamında kabul eden Vali Pekmez, dernek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kendisine görevinin hayırlı olması dileğinde bulunan ziyaretçilere teşekkür eden Vali Pekmez, derneklere çalışmalarında başarılar diledi.

Aksaray Valisi Aykut Pekmez

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