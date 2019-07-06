“Dert Etme Biz Varız Projesi”
SİVAS (AA) – Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde başlatılan "Dert Etme Biz Varız Sosyal Destek Projesi"nde 11 bin 300 hane ziyaret edildi.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, sosyal politikaların temel gereği olan devletin hassasiyet gösterdiği gruplara yönelik başlatılan projede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sivas Valisi Salih Ayhan’ın selamlarıyla kapılar çalınarak, ailelerin talepleri alınıyor. İlgili kurumlara aktarılan taleplere 5 gün içerisinde olumlu ya da olumsuz dönüş yapılıyor.
Proje ile talep odaklı hizmet anlayışından arz odaklı hizmet anlayışına geçildiğini belirten Vali Salih Ayhan, "Vatandaşlarımıza devletimizin sunmuş olduğu hizmetler anlatılıyor, sorun ve ihtiyaçları yerinde tespit ediliyor, gerekli danışmanlık hizmeti sunuluyor, tespit edilen talep ve ihtiyaçlar ilgili mercilere hazırlanan yazılım vasıtası ile iletilerek sorunlar 5 gün içerisinde çözüme kavuşturuluyor." dedi.
Bu projede Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görev yapan personel ile sosyal inceleme görevlilerinin aktif rol aldığını aktaran Ayhan, şunları kaydetti:
"83'ü sahada olmak üzere 240 kurum personelinin görev aldığı projede ilimizde bulunan ve devletimizin hassasiyetle takip ettiği şehit yakınları, gaziler, korunmaya muhtaç çocuklar, yaşlılar, engelliler, şiddet mağduru kadınlar, kimsesizler gibi hedef kitlenin sorunlarına yönelik çözümler üretilmeye çalışılıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Sivas Belediyesi, SGK, İŞKUR, Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) ise projenin paydaşları olarak yer alıyor. 15 Mart'ta başlatılan proje ile bugüne kadar 11 bin 300 hane ziyaret edildi. Yapılan ziyaretlerde gelen taleplerin 5 bin 22'si olumlu sonuçlandı."
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“Dert Etme Biz Varız Projesi”
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