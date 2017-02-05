KAYSERİ (AA) – Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, Kayseri’de konser verdi.

Bir alışveriş merkezinin davetlisi olarak kente gelen Uluğ, konserde “Okyanus”, “Canavar” adlı sevilen eserlerinin yanı sıra albümünde yer alan diğer şarkılarını seslendirdi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde, özellikle sanatçının minik hayranları, bir taraftan sanatçıyı telefonla görüntülemeye çalışırken, diğer yandan şarkılarına eşlik etti.

Uluğ, konser sonunda şarkılarının yer aldığı albümünü imzalayıp hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.