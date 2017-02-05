Ana Sayfa   >   Genel   >   Derya Uluğ, Kayseri'de konser verdi

Derya Uluğ, Kayseri'de konser verdi

05 Şubat 2017 Pazar, 17:15

Benzer Konular

Serçe avlarken kümeste mahsur kalan atmaca kurtarıldı
Kayseri'deki terör saldırısı
Yabancı uyruklu öğrencilerden yaban hayvanlarına yem

KAYSERİ (AA) – Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, Kayseri’de konser verdi.

Bir alışveriş merkezinin davetlisi olarak kente gelen Uluğ, konserde “Okyanus”, “Canavar” adlı sevilen eserlerinin yanı sıra albümünde yer alan diğer şarkılarını seslendirdi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde, özellikle sanatçının minik hayranları, bir taraftan sanatçıyı telefonla görüntülemeye çalışırken, diğer yandan şarkılarına eşlik etti.

Uluğ, konser sonunda şarkılarının yer aldığı albümünü imzalayıp hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

Derya Uluğ kayseri konser

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet