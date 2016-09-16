Deutsche Bank ABD'ye 14 milyar dolar ödemeyecek

Alman finans devi Deutsche Bank, ABD hükümetinin talep ettiği 14 milyar dolarlık uzlaşma bedelini ödemeyeceğini açıkladı.

NEW YORK / WASHINGTON (AA) – Alman finans devi Deutsche Bank’dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı ile 2005-2007 yıllarında gerçekleştirilen konut kredisine (mortgage) dayalı menkul kıymetler (RMBS) faaliyetleriyle konusunda müzakere edildiğini teyit edildi.

ABD basınında çıkan haberlerde geçen 14 milyar dolarlık uzlaşma bedeli talebini de doğrulayan Banka, Bakanlığın kendilerinden karşı teklif beklediğini bildirdi.

Deutsche Bank’in sunacağı karşı teklifin 14 milyar doların oldukça altında olacağına işaret edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Deutsche Bank, potansiyel hukuki iddialar için belirtilen tutara yakın bir ödeme yapma niyetinde değildir. Müzakereler henüz yeni başlıyor. Banka, müzakerelerin eş düzeydeki diğer bankaların ödedikleri ciddi derecede düşük uzlaşma bedellerine benzer bir miktarla sonuçlanmasını beklemektedir.”

ABD Adalet Bakanlığı, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, AA muhabirinin konuyla ilgili sorularını da yanıtsız bıraktı.

Muhabir: Övünç Kutlu,Gülbin Yıldırım