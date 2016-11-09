Dev dalgalar sahili dövdü, vatandaşlar selfie çekti

Edremit’in Akçay ve Zeytinli sahillerinde lodos nedeniyle dev dalgalar oluştu. ara sıra boyları 4 metreye dek meydana çıkan dalgalar sahil şeridini az kalsın dövdü. Lodosun tesiriyle Edremit körfezinde oluşan dalgalar vatandaşların büyük ilgisini çekti. Bir fazla vatandaş dev dalgaların fotoğrafını çekebilmek için ara sıra ıslanmayı göze aldı. Lodosun akşam saatlerinde yerini şiddetli sağanak yağışa bırakması bekleniyor.

Emrah Elmas

