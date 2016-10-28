Dev Türkiye haritası için Guinnesse başvuru yapıldı

Cumhuriyetin kuruluşunun 93. sene dönümünde geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine öbür etkinliklerin altına imza atan Bayraklı Belediyesi, Smyrna Meydanı’nda 7’den 70’e bambaşka yaş gruplarından 2 bin 123 kişiyi bir araya getirdi. Aynı anda zeybek oynayan 2 bin 123 birey, ardından kırmızı-beyaz dev Türkiye haritası oluşturdu. Faaliyet öncesi Smyrna Meydanı’na kurulan 540 metrekare büyüklüğündeki dev beyaz perdeye 7 projeksiyon cihazı aracılığı ile yansıtılan Atatürk ve Cumhuriyet konulu 3D mapping gösterisi de izleyiciler kadar beğeni topladı.

Bayraklı Belediyesi göre gerçekleştirilen etkinlikte bir rekorun da altına imza atılmış olunacak. Bayraklı Belediyesi, İnsanların oluşturduğu en büyük ülke haritası kategorisinde Guinness rekortmeni Iftihar Tümer öncülüğünde Guinness Rekorlar Kitabı’na uygulama yaptı.

Zeybek oynayan en minik oyuncu 5 yaşındaki Arda Tekmen olurken, en büyüğü 78 yaşındaki Hatice Jokiçin oldu. 2 bin 123 birey, cumhuriyetin 200. yılına, “Cumhuriyet ebediyen yaşayacak” mesajı yolladı. Vatandaşların meydanı hınca hınç doldurduğu etkinlikte kimi vatandaşlar ise gözyaşlarına dominant olamadı.

“BİR ÖLÜR, BİN DOĞARIZ”

Yine tarih yazdıklarını bildiren Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Hepinizi içten gelen kutluyorum. Kendinizi alkışlayın. Parçalanmış bir imparatorluktan 1923’te çağdaş bir Cumhuriyet kuran sevgili Atatürk’ü bir defa daha sevgi ve saygıyla anıyoruz. Yüzünü uygarlığa, bilime dönmüş çağdaş bir Cumhuriyet kuran ve bu Cumhuriyet’i 15 yılda Avrupa ülkeleri seviyesine çıkaran ve aramızdan ayrılan Atatürk’deri sonradan bu Cumhuriyet’i yıkmak isteyen gerici, karanlık güçler, Cumhuriyet düşmanı güçler uzun yıllar mücadele veriyor. Hedefleri bizleri geriye doğru götürmek” dedi.

“Biz ufkumuzu daima çağdaşlığa ve bilime vermiş bir Cumhuriyet`te yaşamak istiyoruz” diyen Başkan Karabağ, “Onun için bugün siz bir Türkiye haritası oluşturdunuz. Neden Türkiye haritası? Ulus devletin sınırları, Misak-ı Ulusal’nin sınırları. Emperyalizme karşısında savaş verebilecek tek halk tipi, bütünleşmiş, halk müziği olmuş Türkiye Cumhuriyeti tipidir. Türkiye’yi bölemezler. Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkamazlar. Bizi geriye götüremezler. Çünkü biz bir ölür, bin doğarız” ifadelerini kullandı.

Başkan Karabağ’ın konuşmasının ardındaki daima bir ağızdan 10. Sene Marşı söylendi.