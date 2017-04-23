Dev yılan sağlığına kavuştu

3 yıldır Bursa Hayvanat Bahçesi’nde bakılan 9 yaşında, 3 metre ve 25 kilo ağırlığındaki boa yılanı, ağzında çıkan uçuktan dolayı çare edildi. Günlük rutin tedavisi yapılan yılan sağlığına kavuştu. 10 gün her tarafında düzenli olarak ağzından ilaç tedavi uygulanan boa yılanı uzman bakıcılar baştan sona çabuk iyileşti.

Samet Doğru

