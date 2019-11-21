Develi pastırması sofralardaki yerini aldı

KAYSERİ (AA) – Kayseri'nin Develi ilçesinde kış hazırlıkları kapsamında yapılan pastırma, uzun ve zahmetli bir hazırlık sürecinin ardından sofralardaki yerini aldı.

Develi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk milletinin en eski yiyeceklerinden olan pastırma, ilçede her sene kış hazırlıkları kapsamında yapılmaya devam ediliyor.

Develi pastırmasının sofralarda çok özel bir yeri olduğunu belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, binbir emek ve zahmetle yapılan pastırmanın, tadı ve kokusuyla herkese hayranlık uyandıracak bir lezzete sahip olduğunu ifade etti.

İlçe sakinlerinden Şahin Kürkçü ise ilçede üretilen sarımsakla yapılan çemenle kaplanan pastırmasının tadının hiçbir yerde bulunmadığını kaydetti.