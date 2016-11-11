Devlet Bahçeliden Binali Yıldırım görüşmesi açıklaması…

Bahçeli açıklamasında, “Türkiye’nin sorun yumağı olduğunu, öyle fazla açmazı bulunduğunu her ihtiyatlı ve vicdan sahibi insanımız takdir ve tasdik edecektir. Şu sorunun cevabını seslenmek durumundayız: Akışa kendimizi bırakıp ağırlaşan meselelerin derinleşmesini atıl ve etkisiz şekilde izleyelim mi? ya da milletçe atak üstünlüğünü elimize alıp ulusal iradeyle gelişmelerin seyrine müdahil mi olalım? Önce bu kararı atamak zorundayız. Milliyetçi Hareket Partisi iddia konusu vatan ve insanlar olduğunda fedakarlıkta sınır ve eşik tanımayan bir inanmışlığa sahiptir. Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben anlayışımız bu inanmışlığın tezahürüdür. Biz tutarlıyız, ilkeliyiz, dürüstüz ve ahlakın burcuyuz. hemen fiili açmaz ve kriz hali Türkiye’nin önünü tıkamış, ufkunu kapatmış, devlet ve toplum hayatının ömrünü karartmıştır. Bilhassa 15 Temmuz’dan sonradan siyasi dinamikler farklılaştığı gibi karmaşıklaşmış, ülkemiz öngörülebilir olmaktan çıkmıştır. Peki, vatan ve ırk sevdalıları buna tepkisiz, dikkatsiz, duyarsız ve yabancı mı durmalı, yahut meşruiyet ve millete bağlılığı mı sağlamalıdır? Muhakkak ikincisidir. böylece, bugün Sayın Başbakan’ın şahsımla paylaştığı anayasayla ilgili düşüncelerini müspet ve mantıklı buluyoruz. Sayın Şimşek’la epeyce bereketli geçen görüşmemizin, inanıyorum ama ülke ve ırk hayrına güzel gelişmelere vesile olacağı kanaatindeyim. Az Önce fiziksel bir siyasi mutabakat sağlanmamış olsa da, önümüzdeki sürecin Türkiye’deki fiili dayatmayı çözeceği ümidindeyim. Milliyetçi Hareket Partisi mazlumların sesine kulak veriyor, çaresizlerin, umutla istikrar ve rahat gözleyenlere el uzatıyor, kucak açıyor. Sorunun bir parçası yok, çözümün yol başçısı; kaosun mimarı yok, rahat ve düzenin yol açıcısı olmaktan diğer bir tercihimiz yoktur. Geleceğimizin politik kararı vatan coğrafyasının esas damarında yazılıdır; bunu anlamalı, buna tarafından hazırlık yapıp hareket etmeliyiz” dedi.