Devlet mandanın soyunu kurtardı

Hakkı Peltek, Balıkesir’de manda sayısının bir dönem 750 adete dek düşmesi dolayısı ile 2010 yılında Balıkesir Manda Yetiştiriciler Birliğini kurduklarını belirtti. Devletin de manda yetiştiriciliğine özendirme vermesi ile birlikte Balıkesir genelinde 750 olan manda sayısı 2016 yılında 3 bine çıkarken, Türkiye genelinde 2010’da 80 bin olan manda sayısı 2017’de 150 bine ulaştı.

Manda sütünü sanayici almıyor

Manda Yetiştiriciler Birliği Başkanı Peltek, “Balıkesir’de manda besleyen 5 köyümüz var. Halalca, Karamanköy, Balıklı, Yakupköy ve Ayşebacı kırsal mahallerimizde manda sütü üretimi yapılıyor. Burada üretilen sütten kaymak, yoğurt ve peynir üretiliyor. Bu 5 köyde 3 bin mandadan günlük 5 ton manda sütü üretiliyor. Bu sütleri üreticilerimiz kaymak, yoğurt, peynir ya da tüketiciye çiğ süt olarak satıyorlar. En büyük sorunlarımızdan biri de manda sütüne süt sanayicisinin ilgi göstermemesi. Manda sütü üreticileri elde ettikleri sütü perakende veya sipariş olarak istenilen kaymak, yoğurt ya da çiğ süt olarak pazarlıyorlar” biçiminde açıklama etti.

Meralardan alınan ücretlerin kendilerini üzdüğünü kaydeden Başkan Peltek, “Çiftlik Sahibi Malları Koruma Derneği’nin manda üreticisinden aldığı mera ücretleri nedeniyle üreticilerimiz mağdur. Koruma derneğinden mera ücretlerini kaldırması için müracaatta bulunduk. İnşallah olumlu yanıt bekliyoruz. Keza meralarda manda, sığır, inek ve koyunlarda otladığı için otlak meselemiz var. Mandayı hayvan damlarında beslenmesi mümkün değil. Mandaların meralarda otlaması sulak ya da bataklık alanlarda serinlemesi gerekiyor. Mandanın derisi kalın olduğu için terleme yapamıyor” dedi.

Kaymak işleme merkezi için 15 Temmuz öncesi yaptıkları projeyi Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na sunduklarını belirten Başkan Peltek, “Kaymak işleme merkezi koymak için proje geliştirerek Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Daire Başkanlığı’na kaymak işleme tesisi projemizi sunduk fakat araya 15 Temmuz hareketi girince proje askıda kaldı. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Kırsal Daire Başkanımızdan rulo kaymak işleme tesisimiz için harekete geçmelerini bekliyoruz. Başkan olarak söz veriyorum. Bu tesislerde üretilecek ilk kaymağı Balıkesir Valimiz Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Edip Uğur’a armağan edeceğiz” biçiminde açıklama etti.

Mandanın eti de sütü de çok lezzetlidir

Manda sütünün çok nefis olduğunu söyleyen Başkan Peltek, “Mandacılık yapmak çok zor. Mandacılık destekleme özendirme pirimi olarak, devlet düve başına 350 lira veriyor. Mandacılık teşviki elde etmek için beş baş manda olması gerekiyor. Bu teşviki almak için düveye şap, çiçek ve burasalla aşılarının yaptırılması gerekiyor. Bakanlık bu işlemleri yerine getiren manda üreticisine 350 lira teşviki veriyor. Merada otlayan mandalar pak taze ot, kekik gibi otlarla beslendiği için eti de, sütü de, yoğurdu da çok leziz” dedi.

