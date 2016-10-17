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Devrilen Tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Konya’nın Ereğli ilçesinde devrilen Tır’ın sürücüsü hayatını kaybetti.Kaza ilçeye emrindeki Yeniköy mahallesi yakınlarında meydana geldi.

17 Ekim 2016 Pazartesi, 13:05
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Konya’nın Ereğli ilçesinde devrilen Tır’ın sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza ilçeye emrindeki Yeniköy mahallesi yakınlarında meydana geldi. Adana’dan Ankara yönüne dışarı giden Mehmet Yarış (52) idaresindeki 01 CGY 32 plakalı Tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada meşrubat yüklü aracın sürücüsü durum yerinde hayatını kaybetti. Yapılan incelemeler sonunda sürücünün cansız bedeni Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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