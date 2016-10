Devrimi ilk kez fotoğraflayan gazeteci o günleri anlattı

Doğrusu Türkiye’nin ilk yerli otomobili Devrim’in hikayesini bilmeyen yoktur. Lakin o günlere şahitlik eden isimlerden dinlenen hatıralar, bu otomobilin yalnızca bir demir parçasından ibaret olmadığını ortaya koyuyor. Türkiye’nin ilk yerli otomobili bugün 55. yaş gününü kutlarken, aradan geçen yarım asır Eskişehir’de halen gazetecilik yapan Rıdvan Uysal’ın anılarını silememiş. Köklü Değişiklik’i canı pahasına da olsa fotoğraflayan 83 yaşındaki başarılı gazeteci, 55 sene önceye artan bir şekilde anlattığı anılarını güya baştan yaşıyormuş gibi heyecanlanıyor.

“Tesadüfen bir girdim, bir baktım Köklü Değişiklik’i gördüm”

Devir otomobilleri için Ankara’dan mühendislerin geldiğini gösteren emektar gazeteci, tel örgülerin arasından Cern Atölyesi’ne girdiğini söyledi. Aksiyonu bol hatırasını az kalsın gözünde canlandırarak anlatan Sakin, “Buraya mühendisler gelerek bir proje geliştiriyorlar. Bende bunu duydum. İstanbul’a minik bir haber geçtim. O zamanlar Çevirmen gazetesindeydim. Haberi geçince gazete ayaklandı. İlla resim isteriz dediler. Biz bunu duyduğumuzda aradan 15 gün geçmişti. Editörler, ‘Ne yap, ne et, çalışmaları çek’ dediler. O zamanlar Cern Atölyesi’nin genel müdürü vardı. Aradım ve haber için tezgâhtar olmasını istedim. ‘Rıdvan ağabey, benim kellemi alırlar’ dedi. ‘Mümkün yok, veremem bu fazla rahat bir proje’ dedi. Bunu İstanbul’a söylediğimde, ‘Arkadaş, ya bu haberi yaparsın, yada Tercüman Gazetesi’nden gidersin’ dediler. Sen olsan ne yaparsın? Bende bitmiş diyerek aldım makineyi elime geldim. Fabrika çevresinde buluş yaptım. Tellerin arasında bir açık sözlülük gördüm. Herhalde karşıda oturan işçiler, oradan sabahları işe ulaşmak için geçiyorlardı. Ben orada içeriye daldım. Bir sürü atölye vardı. Rastgele bir girdim, bir baktım Ihtilal’i gördüm. Kasasını ve şasesini koymuşlar. Başıma gelecekleri aşağı yukarı da varsayım ediyordum fakat o zamanlardaki kutu makinem ile fotoğrafları çektim” dedi.

“Devrim’i çektiğim filmleri çorabımda sakladım”

Ana maceranın fotoğrafları çektikten daha sonra başladığını açıklayan Rıdvan Uysal, tüm gazetelere atlattığı haberi anlatırken o keyfi her yerde yaşıyor. 3 gün her tarafında İstanbul’dan Eskişehir’e dönemediğini aktaran Sakin, “Tanıdıkları için fotoğraf çekmeme ses çıkarmadılar. 15 kare resim çektim. Bütün çıkacağım atölyeden, birdenbire baş mühendis karşıma dikildi. ‘Rııdvan ağabey sen ne yapıyorsun, buraya seni kim soktu?’ dedi. ‘Yav kardeşim ben müdürden izin istedim, vermedi bende geldim’ dedim. Fakat o arada başıma gelecekleri bildiğim için, makinedeki filmi çıkartıp çorabımın içine soktum. İkinci anlamsız filmi de makineye taktım. Bir an evvel de oradan gitmek istiyorum fakat etrafımı sardılar. Müdüre haber vereceklerdi. ‘Ya müdüre haber vermeyin, adamla aramız iyi, kötü olmasın. Tamamlanmış, ben çektiğim filmi size teslim edeceğim’ dedim. Ne olur olmaz diye filmi makineden çekerek çıkarttım. Zaten manâsız film, yanmış oldu. Ben geldiğim yerden çıktım ve hiç arkama bile bakmıyorum. Hemen tren garına geldim. O anda da tesadüfen İstanbul’a tren var. Atladım trene, İstanbul’a geldim Haydarpaşa’da inip karşıya geçtim. Anında bir taksiye bindim, içten gazeteye. İç eriye bir girdim. Nasıl bağırışıyorlar biliyor musun? Hemencecik aldılar filmi ve filmler cillop gibi. Ertesi gün gazetede manşet, ‘Kendi otomobilimizi biz yapıyoruz, adı da Köklü Değişiklik.’ Ortalık birbirine girdi, bütün gazeteleri atlattım. Fakat o haber çıktı, kıyamet koptu kardeşim. Ankara ayaklandı. ‘Kimse duymasın’ denildi. Ben korkumdan İstanbul’dan geri gelemedim. 3 gün İstanbul’da kaldım. 4. gün buraya geldim. Baktım ancak ses seda değil, ama bağlı Cern Atölyesi bana kapandı” biçiminde konuştu.

Ihtilal’in kalp burkan hikayesi

Devir, Cumhuriyet’in 38. yılında biri siyah, biri de beyaz edinmek üzere 4,5 ay gibi kısa bir sürede Eskişehir Demiryolu Fabrikaları’nda üretildi. Bu iki otomobil, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerine yetiştirilmesi için 28 Ekim akşamı Eskişehir’den buğulu trenle Ankara’ya içten yola çıkarıldı. Tren sabaha karşısında Ankara’ya ulaştı. İki Devrim otomobili o zamanlar Sıhhiye semtinde bulunan Ankara Demiryolu Fabrikası’na indirildi. Manevra imkanı temin etmek için depolarına yalnızca birkaç litre benzin kondu. Ana ikmal sabah Sıhhiye’deki Mobil Benzin Istasyonu’ndan yapılacak, daha sonra da Meclis’e gidilecekti. 29 Ekim sabahı, Devrimler motosikletli oldukça kalabalık bir trafik ekibinden oluşan eskortun aralarında yola çıktı. Çıktı lakin, eskorttakiler, benzin alma işinden haberleri olmadığı için, Mobil’e uğramadan yola devam ettiler. Meclis’in önüne gelindiğinde durum anlaşıldı, telaş getirilen benzin beyaz arabaya kondu. Siyah arabaya konacağı sırada ise Cemal Paşa Meclis’in önüne gelmiş ve Anıtkabir’e gitmek üzere siyah Köklü Değişiklik otomobiline binmişti. Yola çıkıldı. Fakat 100 metre kadar sonradan motor öksürerek durdu. Cemal Paşa’nın “Ne oluyor ?” sorusuna direksiyondaki Yüksek Mühendis Rıfat Serdaroğlu, “Paşam, yakıt bitti” cevabını verdi. Paşa’dan özür dilenerek beyaz Devrim’e geçmesi rica edildi. Buna uyan Cemal Paşa Anıtkabir’e bu araba ile gitti.

Çabuk üretimi başlamadan bitti

Ertesi gün tüm gazetelerin laf birliği etmişcesine, “100 metre gidip bozuldu” başlığını attıkları siyah Ihtilal, benzer gün Hipodrom’daki geçit törenine katılıyor, ne bundan, ne de Cemal Paşa’nın Anıtkabir’e bir diğer Ihtilal otomobili ile gittiğinden söz ediliyor; yalnızca haber, yorum ve fıkralarda harcanan bunca paranın boşa gittiğinden dem vuruluyordu. Ancak aynı sene Tarım Bakanlığı bütçesine konmuş bulunan “Beygir neslinin ıslahı” için 25 Milyon TL tahsis ve sonucundan kimse söz etmiyordu. Bunun üstüne ise Türkiye’nin ilk yerli otomobili Ihtilal’in süratli üretimi başlamadan bitmişti.

Hala çalışır durumda

öte yandan 1961 yılında 4 adet üretilen Devir otomobillerinden sadece birisi günümüze ulaştı. Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. (TÜLOMSAŞ) Eskişehir bahçesinde, özel olarak yapılan camlı garajda muhafaza edilen Devrim otomobili halen çalışır durumda bulunuyor.

7 yılda 253 bin ziyaretçi

Unutulmayan Devrim’i son 7 yılda takriben 253 bin kişi ziyaret ederken, bu yılın birincil 10 ayında ise ziyaretçi sayısı 50 bin birey olarak kayıtlara geçti.

