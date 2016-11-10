DHKP-Cnin üst düzey yöneticisi tutuklandı

Edinilen bilgilere kadar, 23 Şubat 2016 tarihinde Sultangazi’de terör örgütü DHKP-C üyeleri, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle aradıkları Mehmet Çelik’i bulamayınca kardeşi Murat Çelik ve yanında bulunan Mustafa Ürek’e pompalı tüfekle ateş açmıştı. Açılan ateş sonucu Murat Çelik ve o sırada sokaktan geçen lise öğrencisi Mehmet Belirlenmiş Akgül hayatını kaybederken, Mustafa Ürek ise yaralanmıştı.

5 BELIRSIZ TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Terörle Çaba Şube Müdürlüğü göre yürütülen soruşturma kapsamında yapılan ara operasyonlarda, olaya karıştıkları belirlenen 5 kararsiz gözaltına küskün, arkasından sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştı.

YUNANİSTAN’A KAÇACAKTI

Yaşanan hamle ile çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri, hamle emrini Sevinç B.’nin verdiğini belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu kesin olmayan Mutluluk B.’nin Mersin’de olduğu saptandı. İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Uğraş Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın koordinesinde yürütülen operasyonda, belirsiz Sevinç B. Mersin’de koyda bulunan teknede yakalandı. Yunanistan’a kaçacağı bahis edilen şüphelinin üzerinden ’Leyla Sancar’ ismine düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi.

Gözaltına alınan güvenilmez Mutluluk B. sorgulanmak üzere İstanbul Güvenlik Müdürlüğü’ne getirildi. Sorguya alınan Sevinç B.’nin 7 öbür suçtan hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenilirken, lise öğrencisi Mehmet Belirlenmiş Akgül ve Murat Çelik’in hayatını kaybettiği silahlı saldırının azmettiricisi olduğu ortaya çıktı. Terör örgütü DHKP-C’nin silahlı kanat sorumlularından olduğu belirlenen kesin olmayan emniyetteki işlemlerinin ardındaki sevk edildiği mahkemece tutuklandı.