Dicle Elektrikten İnsaflı tüketim çağrısı

Dicle Elektrik Dağılma Batman İl Müdürü Faruk İşlek, enerji tüketimi ve kaçak kullanımla ilgili açıklamalarda bulundu. Kentte az önce kış gelmeden 3 trafonun fazla yüklenme yüzünden yandığını bildiren İşlek, “Bu olağan bir koşul yok. Maalesef Batman’da daha kısa zaman önce yüzde 60 olan firari elektrik kullanımı şimdiden yüzde 75 seviyelerine dayandı. Bu şartlarda sağlıklı hizmetten bahsetmek muhtemel değil. İsrafa son verelim ve elektriği kullanırken lütfen insaflı davranalım. O süre sorunlarla daha basit mücadele eder, kış aylarında arızalardan kaynaklanan kesinti gibi sıkıntıları da yaşamayız” dedi.

“Sürekli çalışıyoruz”

Batman’da kış öncesi 12 kilometre yıpranmış ve sorunlu enerji hattının yenilendiğini, zorunlu yerlerde bakım ve yenileme çalışmalarının yapıldığını gösteren İşlek, çalışmalarının kış aylarında da devam edeceğini aktardı. Müşterilerinin sorunsuz bir kış geçirmeleri için tüm imkanlarını seferber ettiklerini anlatan İşlek, kayıtdışı uygulama ve buna emrindeki israftan vazgeçilmesini istedi.

“Herkesi etkiliyor”

Kayıtdışı elektrik kullanımı ve israfın herkesi mağduriyet düzeyinde etkilediğini vurgulayan İşlek, şunları kaydetti:

“Şirket olarak milyonlarca liralık yatırım yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Batman’ın her köşesinde ekiplerimiz çalışıyor. Herif memnuniyeti için yılların biriken sorunlarıyla mücadele ediyoruz. Oysa bu aşamada müşterilerimizden de destek bekliyoruz. Kayıtdışı elektrik kullanımına son vermeleri ve israftan kaçınmaları Batman’daki elektrik sorununun çözümüne büyük katkı maddesi sağlayacaktır. Kayıtdışı elektrik kullanımına son verilmediği sürece sağlıklı ve kesintisiz enerji sağlamamız basit olmayacaktır.”

Osman Arslan