Didim deve güreşi festivali 11 Aralık Pazar günü yapılacak

Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgesinin kış aylarının vazgeçilmez organizasyonu olan Deve Güreşlerine bu hafta sonu Didim ev sahipliği yapacak. Bu yıl 6. gerçekleştirilecek olan Deve Güreşleri her yıl olduğu gibi yeniden Akyeniköy Dalyan Kavşağında düzenlenecek. 120 seçkin devenin kıran kırana mücadele edeceği güreşle ilgili bilgiler veren Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay “Geleneksel ayla gelen deve güreşlerini bu sene halkımızın katılımlarıyla yapılacak. Elde edilen kazanç ise Didim Belediyespor yararına kullanılacak. Hoş bir ortamda yapılacak güreşlere ilk önce Didimliler almak üzere yöremizdeki bütün vatandaşları 11 Aralık Pazar günü güreşleri izlemeye misafir etme ediyorum.”dedi.