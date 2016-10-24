Didim tehlike altında

İlçede yüzlerce apartman çatı katlarında hayat alanları oluşturulurken, Didim’de 2015 Nisan ayı Belediye Meclisi toplantısında Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay tarafından meclise verilen çatı katlarının ahşap veya çelik yapılması konusundaki önerge, Didim Belediyesi İmar Komisyonu raporu doğrultusunda görüşülerek, Didim Belediye Meclisi’nin Mayıs ayı toplantısında oy çokluğuyla kabul edilişti.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, haftalık olan toplantıda gazetecilerin çatı kat yönetmenliği ile ilgili sorusu üstüne yaptığı açıklamada, ilçenin birinci derecede deprem riski yüksek olan bir alan olduğunu anımsatarak, daha evvelden çatı kat inşaatı bitmiş yüzlerce riskli yapının olduğunu, 2015’te belediye meclisinden meydana çıkan bir karala ahşap ya da çelik yapılması konusundaki önergenin kabul edildiğini söyledi.

Atabay, açıklamasında, belediyenin yönetmenlik gereği tüm koşullar uygun olmasıyla inşaat ruhsatının verilmesiyle işlemelerin bitmediğini, inşaat sahibi mimar- inşaat mühendisi ve inşa denetleme ile anlaşarak inşaatını sürdürdüğünü ve ilçede yapılaşmanın çabuk olması nedeniyle aksaklıkların yaşanabileceğini ifade etti.

İlçede geniş bir yelpazede inşaatların sürdüğünü açıklayan Atabay, inşaat konusunda alanlarında teknik bilgilere sahip çekirdek uzman bir kadro ile bölgede çözümleme yapacaklarını ve sonuçlarını da düzenleyecekleri bir buluşma ile kamuoyuyla paylaşacaklarını sözlerine ekledi.

Hüseyin Çetinkaya