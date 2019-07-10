Dijital İş Ortağım Programı'nın konuğu, seri girişimci Hakan Baş oldu

İSTANBUL (AA) – Vodafone'un "Dijital İş Ortağım" program serisi, Peak, Lidyana ve Supermassive gibi girişimlerin kurucu ortağı Hakan Baş'ın katılımıyla devam etti.

Vodafone açıklamasına göre, Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, büyük işletmelerin, KOBİ’lerin dijitalleşme yolculuklarına ilham olmasını hedefleyen Dijital İş Ortağım Programı'nda, bu kez Türkiye’nin en seri girişimcilerinden Lidyana.com Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Baş’ı konuk etti.

YouTube'da "Vodafone İş Ortağım" kanalı üzerinden yayınlanan programın yeni bölümü, ünlü oyuncu Ali Sunal’ın moderatörlüğünde "KOBİ’lere yatırım tavsiyeleri" başlığıyla yapıldı.

– Hakan Baş, melek yatırımcılık hikayesini anlattı

Peak, Lidyana, Krombera, Anibera, Bitlo.com ve Supermassive gibi alanlarında öncü şirketlerin kurucu ortağı olan Hakan Baş, programda KOBİ’lerle, girişimcilik ve melek yatırımcı olma hikayesini, işlerinde verimliliği teknolojiyle nasıl artırdığını ve e-ticarette yeni bir iş kurarken başarılı olmanın sırlarını paylaştı.

Türkiye Girişimcilik Vakfı’nın da kurucularından olan Hakan Baş, programda ilk iş fikrini nasıl bulduğunu, o fikirlere yatırım arayış sürecini ve şimdi bir projeye yatırım yaparken hangi kriterleri gözettiğini anlattı.

İTÜ Vodafone Future Lab’de gerçekleştirilen programa, 20’ye yakın KOBİ de izleyici olarak katıldı. İşletmeler program öncesinde düzenlenen İTÜ Vodafone Future Lab turunda, verimlilik artışı ve takibi, bilgi ve şirket güvenliği ile sektörlerindeki yeni fırsatlara yönelik sunulan Vodafone IoT çözümleri hakkında bilgi aldı.

Programın izleyicisi KOBİ’lere ayrıca, program içinde Red Kontrol servis hizmetleri için yüzde 50 indirim kodu da verildi.

Dijital İş Ortağım Programı serisi Youtube’da Vodafone İş Ortağım kanalından KOBİ’lere ilham vermeye devam edecek.

– "Dijitalleşme, KOBİ’ler için sürdürülebilirliğin garantisi olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone olarak amaçlarının dijitalleşme yolunda Türkiye’nin ihtiyacı olan sıçramayı güç birliği ile gerçekleştirmek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Vodafone olarak her ölçekten işletmeyi yeni dünyanın rekabetine hazırlamayı hedefliyoruz. Yakın gelecekte hızlı olup dijitalleşmeye en çok yatırım yapanların, dijitalleşme yolunda ihtiyaçlarını erkenden belirleyip çevik davrananların rekabette öne çıkacağını düşünüyoruz. Dijitalleşme, KOBİ'lerin pazardaki varlığı ve konumu açısından sürdürülebilirliğin garantisi olacak.

Dijital İş Ortağım programı ile yola, dijitalleşme yolculuğunda KOBİ'lerimizin yanlarında olabilmek amacıyla çıktık. Dijital İş Ortağım programları ile KOBİ’lerimizin dijitalleşerek iş sonuçlarında yakalayabilecekleri büyüme, verimlilik ve tasarrufu, başarılı iş insanlarından bizzat dinlemelerini hedefliyoruz."

– "Vodafone kurumsal müşterileri online satışta verimlerini artırabiliyorlar

Şahin, e-ticaretin dijitalleşmenin bir getirisi olduğunu, Türkiye'de KOBİ'lerin çok büyük bir kısmının e-ticaretten neredeyse hiç pay almadığını aktardı.

KOBİ'lerin kazançlı e-ticaret dünyasına adım atması için Vodafone olarak çok yönlü çalışmalar yaptıklarını belirten Şahin, şu bilgileri verdi:

"Vodafone olarak işletmelerin e-ticaret alanında var olmak istediklerini biliyor ancak nasıl ya da hangi bütçelerle bu süreçleri yöneteceklerine dair kaygılar taşıdıklarını gözlemliyoruz. Bu doğrultuda GittiGidiyor ile Geleceğim E-Ticaret projesi kapsamında başlattığımız iş birliğimiz sürüyor. Geleceğim E-Ticaret projesine dahil olan Vodafone kurumsal müşterileri kendilerine özel pek çok avantajdan yararlanabiliyor. Böylece online satışta verimlerini artırıp gelirlerini yükseltebiliyorlar.

Dünya lideri olduğumuz nesnelerin interneti (IoT) alanındaki global tecrübemizle ve akıllı teknoloji merkezimiz İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Vodafone Future Lab ile işletmelerin ihtiyaçlarına özel çözüm ve teknolojiler geliştirerek küçük-büyük Türkiye’deki her ölçekten işletmenin yanında olmaya devam edeceğiz."