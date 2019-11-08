“Dijital risklere karşı çocuklar güvende” semineri

KAYSERİ (AA) – Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "Dijital risklere karşı çocuklar güvende" konulu seminer düzenlendi.

Kreş ve Gündüz Bakımevlerinden Sorumlu Şube Müdürü Mahmut Koç, müdürlük konferans salonunda, kentte faaliyet gösteren kreşlerdeki sorumlu müdür ve eğitimcilere yönelik düzenlenen seminerin açılışında yaptığı konuşmada, gelecek nesilleri yetiştirirken akademik başarının yanında insani değerlerin de çocuklara aşılanması gerektiğini söyledi.

İl Müdürü Nevzat Özer ise çocukların kalbine girmenin, onlarla hemhal olmanın önemine değindi.

Mevlana'nın "Edep örülmeden ilim örülmez" sözünü hatırlatan Özer, "İnsani, kalbi değerleri ihmal etmemeliyiz. Günümüz dünyasında yaşadığımız binalar belki şiddetli depremlere dayanabiliyor ama sosyal depremlere hiç hazırlıklı değiller. Bu nedenle anne ve babaya, aileye yatırım yapmalıyız." diye konuştu.

Özer, ailelere sanal dünyada çocuklarının fotoğraf, video ve diğer bilgilerini paylaşırken dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Sosyal medyanın günümüzdeki gücüne değinen Özer, ebeveynlerin çocukların bilgisayar başında geçirdikleri sürelerde kontrolü elden bırakmamaları gerektiğini vurguladı.

Uzman sosyal çalışmacı Ümit Yaldız ve uzman psikolog Sengül Durmuşoğlu tarafından da çocukların dijital risklerden korunması konusunda dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgiler verildi.