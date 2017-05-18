Dikkat! Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Varsayım ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere tarafından bugün öğleden daha sonra Ege Bölgesinde beklenen sağanak ve gök şamatacı sağanak yağışların etkisini arttırarak Manisa il geneli ile İzmir ve Aydın’ın iç kesimlerinde yerel olarak kaslı olması beklendiği kaydedildi.

Beklenen kaslı yağış nedeniyle meydana gelebilecek su baskını, su baskını, yıldırım, yerel doymuş yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı itinalı ve de titiz olunması gerektiği açıklama edildi.

Mehmet Barlas

