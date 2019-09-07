Dikkat eksikliğini okçulukla yendi

KIRŞEHİR (AA) – ABDULLAH YILDIZ – Kırşehir'de babasının yönlendirmesiyle okçuluğa başlayan 15 yaşındaki İpek Güneş, dikkat eksikliğini bu sporla yenerek hem derslerinde başarılı oldu hem de şampiyonluklar kazandı.

Küçüklüğünde hem hiperaktif olması hem de dikkat eksikliği yaşaması nedeniyle babası tarafından spora yönlendirilen İpek, basketbol, masa tenisi ve yüzmeye giderek kendini geliştirmeye çalıştı. Bu sporların olumlu gelişme sağlamaması nedeniyle babası tarafından dört yıl önce okçuluk kursuna yazdırılan İpek'in hayatı, bu girişimden sonra değişti.

Okçulukta kendisini geliştirmesiyle dikkat dağınıklığını da yenen İpek, Kırşehir şampiyonluklarıyla başlayan başarı çıtasını daha da yükselterek Türkiye şampiyonluğu ve sıralama rekorları elde etti.

– İpek: "Dikkat eksikliğimi yendim"

Dört yılda büyük bir gelişim gösteren İpek Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okçuluk sayesinde hem dikkat eksikliğini yendiğini hem de büyük başarılara imza attığını söyledi.

Gelibolu'da düzenlenen Minikler Zafer Kupası Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük elde dererek Türkiye derecelerine başladığını ifade eden İpek, 2016 yılındaki Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda kendi kategorisinde altın madalya ve sıralama rekoru, 2017 yılında gerçekleştirilen Minikler Salon Şampiyonası'nda sıralama birincisi ve Türkiye rekoru, aynı yıl yapılan Minikler Türkiye Şampiyonası'nda da sıralama birinciliği başarılarını kazandığını belirtti.

Geçen yıldan itibaren gençler kategorisinde mücadele ettiğini anlatan İpek, bu sporun en büyük katkısının dikkat eksikliğini yenmesi olduğunu vurguladı.

Benzer rahatsızlığı bulunan çocuklara okçuluğu tavsiye eden İpek, şöyle konuştu:

"Bende dikkat dağınıklığı vardı. Masada oturamıyor, ders çalışamıyor, test çözemiyordum. En fazla yarım saat odaklanabiliyordum. Derslerde yerimde duramıyordum. Buraya geldikten sonra düzenli antrenman yaptığım için bir saat hatta daha fazla test çözmeye başladım. Şimdi aralıksız 3 saat ders çalışabiliyorum. Bu sporda odaklanma durumu önemli. Yay çektikten sonra sadece siz ve hedef var. Dışarıyı da duymamamız gerekiyor. İsteyerek bu sporla uğraştığım için sürekli antrenman yapıyorum. Daha çok odaklanmaya başladım. Bana da iyi geldiği için devam ettim. Okçuluğa başladıktan sonra dikkat eksikliğimi yendim. Artık dikkat dağınıklığım yok. Derslerime de daha iyi odaklanabiliyorum."

Başarılı sporcunun antrenörü Yahya Ulaş ise 2013 yılından beri devam ettikleri okçuluk sporunda çok sayıda Türkiye şampiyonu, bir de gençler Avrupa şampiyonu çıkardıklarını dile getirdi.

İpek'in de bu başarılı sporculardan biri olduğunu aktaran Ulaş, "İpek, dikkat dağınıklığı ve odaklanma problemi ile gelmişti. Sonrasında çalışıp kendini geliştirerek odaklanma becerisini kazandı. Derslerine daha iyi odaklanabiliyor ve okçulukta şu anda Türkiye'nin önemli sporcuları arasında." şeklinde konuştu.