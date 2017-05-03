Dikkat! Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Alan Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan duyuruda, “Yapılan son değerlendirmelere tarafından akşam saatlerinde Şırnak, Siirt, Batman, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde beklenen sağanak ve gök şamatalı sağanak yağışların lokal olarak adaleli (21-50 mm) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, sel, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşısında özenli ve itinalı olunması gerekmektedir” denildi.