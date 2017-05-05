Dikmen Vadisi'nde kiraz ağaçları çiçek açtı

– Her mevsim ayrı bir renge bürünen Dikmen Vadisi’nde, sakuraların bulunduğu patika yol, pembe bir koridora dönüştü

ANKARA (AA) – Her mevsim Başkentlileri ayrı bir güzellikle ağırlayan Dikmen Vadisi’nde, Japon kirazı ağaçlarının (sakura) bulunduğu patika yol, pembe bir koridora dönüştü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Japon kültüründe “yeniden doğuşun, ilkbaharın gelişinin simgesi” olan kiraz ağaçlarının çiçek açmasıyla Vadi, düğün fotoğrafı çektiren çiftlerin de vazgeçilmez noktası haline geldi. Her gün çok sayıda çifti ağırlayan Vadi, doğal stüdyo özelliği taşıyor.

Vadi’de pembe bir koridorun oluşmasını sağlayan sakuralar, yürüyüş yapanlara da bol oksijenli bir ortam sunuyor.

Sakuraların yanı sıra rengarenk çiçekler ve kuş sesleri vatandaşlara şehrin gürültüsünden uzakta, dinlenilebilecek bir ortam oluşturuyor.