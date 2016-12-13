Dil ve Pisi balığının avı ve satışı yasaklandı

Gıda ve Tarım Hayvancılık Tekirdağ İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve buna istinaden çıkarılan 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Beyanname hükümleri gereğince bütün karasularımızda 15 Aralık-31 Ocak tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile Dil ve Pisi balığı avcılığı, nakli ve satışı yasaklandı. Dil ve Pisi Balığı avcılığı, nakli ve satışı yapanlara bin 113 TL yönetimsel para cezası uygulanmakta olup, keza ürüne el konulmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada keza, “Su ürünlerinin ve hayat alanlarının korunması, üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması için su ürünleri avcılığına ilişkin yasak, sınırlama ve yükümlülükler getirilmektedir. Bunlar cins, tepe, zaman, derinlik, mesafe ve av araçları ile ilgili düzenlemeler olup, balıkçıların getirilen bu kurallara uygun olarak avcılık yapmaları zorunludur. Bakanlıkça getirilen kurallara uyulması balıkçılığımız ve balıkçılarımızın geleceği açısından büyük siklet arz etmektedir. Balıkçılarımıza ve ilgililere önemle duyurulur” denildi.

Halil Dağ

TEKİRDAĞ