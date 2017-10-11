Dilenci operasyonuna gideceğini sanıyordu, evlenme teklifi aldı
Çanakkale Belediyesi’nde zabıta olarak ödev yapan Rüştü Çakıroğlu, 8 aydır birlikte olduğu meslektaşı ve kız arkadaşı Buket Karayol’a unutulmaz bir izdivaç teklifinde bulundu. Çakıroğlu, Karayol’a evlenme teklifi yerine getirmek için mesai arkadaşları ile iş birliği yaptı. Arkadaşları Buket Karayol’a bir otelde dilenci operasyonu olacağını söyledi. Bunun üzerine Karayol tayin için otele gitti. Otelde dilenci operasyonu yerine Rüştü Çakıroğlu’nu görünce önce şaşkınlığını gizleyemedi. sonradan Rüştü Çakıroğlu, Buket Karayol’un önünde diz çökerek, sürpriz bir evlilik teklifi yaptı. Renkli görüntülere sahne olan izdivaç teklifinde, Buket Karayol, ’Evet’ cevabını verdi. Mesai arkadaşları da çifti alkışlayarak mutluluklarına iki taraflı oldu.
Rüştü Çakıroğlu, “Sevgilimin haberi yoktu. şaşırtmak istedim. Gerekli makamlardan iznimizi aldık. Sempatik bir şey olmasını istedik. Komiserimiz ile görüştük, dilenci operasyonu var demesini istedik. Anons geldikten sonra komiserimizden zabıta memuresi çağırmasını istedik. Buket otele gelince ona evlilik teklifimi ettim. O da fazla şaşırdı, çok mutlu olduk. Ekip arkadaşlarıma amirlerime teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Teklifi çok baskı ayrım ettiğini söyleyen Buket Karayol ise, “Kendimi dilenci almaya gidiyorum diye hazırlamıştım. Karşımda amirimi, komiserlerimi ve arkadaşlarımı görünce fazla şaşırdım. Ona rağmen hala anlamadım. İnsanin ağzı, dili sahiden bu gibi durumlarda bağlanıyormuş. Hoş oldu, birincil adımı attık. Allah tamamına erdirir inşallah. Herkese fazla teşekkür ediyorum” biçiminde konuştu.
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