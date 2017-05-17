Dilencinin üzerinden 14 bin TL çıktı

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Güvenlik Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüklerince il genelinde ‘Huzurlu sokaklar’ adıyla operasyon yapıldı. Çocuk satıcılara ve dilencilere yönelik operasyonda, bir dilencinin üzerinden 14 bin TL peşin para para, altın kolye ve kıymetli tespihler çıkarken, operasyonu gerçekleştiren polisler şaşkınlık yaşadı. Dilenciye Kabahatlar Kanununa tarafından 200 TL para cezası kesilirken, ele geçirilen para ve öteki eşyalar zabıta ekiplerine teslim edildi. Motosikletli polislerin de katıldığı operasyonda keza sur diplerine değin girilerek güvenilmez şahısların kimlik sorgusu ve üst araması yapılırken, güvenilmez araçlar da durdurularak didik didik arandı.

Operasyonun gün boyu devam edeceği öğrenildi.