Direğe çarpan taşıtın içerisindeki 5 bireyden 3ü can verdi

Kaza, saat 04.00 sıralarında Merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Sokağı Piri Reis Tramvay durağı yanında alana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz tanımlanamayan bir sürücü yönetindeki 42 KP 798 plakalı vasıta iddiaya göre fazla hızla seyir halindeyken hakimiyetten çıkarak refüjde bulunan ağaçları kırarak elektrik direğine çarpması neticeyi alev alarak patladı. Taşıtın yandığını ve patlama seslerini dinleyen etraftaki yurttaşlar gidişatı hemen polise bildirdi. İhbar üzerine vaka yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Destek takımları sevk edildi.

Taşıtta bulunan 5 bireyden 3’ü can verdi

İhbar üzerine kısa vaka yerine gelen polis ekipleri kaza yerinde etraf güvenliği alırken itfaiye takımları ise yangına müdahale etti. Kaza sebebiyle taşıtta çıkan yangın söndürüldüğünde vasıta sürücüyü kimliği tanımlanamayan bir birey ve vasıta içerisinden yola fırlayan İbrahim Tat ile İbrahim Serin’in can verdiği tanımlandı. Kaza sonrası taşıttan fırlayarak ağır yaralanan Emre S. ise sağlık kurumuna kaldırıldı. Bu sırada taşıttan fırlayarak bir ağacın altında sıkışan Necdet K. ise takımlar tarafından gelen ses üzerine fark edildi. Yaralı vaka yerinde bulunan takımlar tarafından ağacın kaldırılmasıyla ağır yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık takımlarının vaka yerinde ilk yaptığı müdahalenin ardından ambulansa alarak sağlık kurumuna kaldırdı. Vasıta sürücüsünün ve birliktesiki iki şahsın can verdiği kazanın yaşandığı yerde vaka yeri analiz takımları ve savcı çalışma yaptı.

“Fren sesinin duydum ve taşıtın yandığını gördüm”

Kazanın ardından patlama seslerine uyanan bir yurttaş, “Konutta yattığım sırada ilk evvel fren seslerini duydum. Daha sonra bir patlama sesi duydum. Dışarıya çıktığımda ise taşıtın kaza yapmış halde yandığı gördüm” dedi. Kaza sebebiyle can veren ve kimliği tanımlanmayan sürücü ile taşıtta bulunan İbrahim Tat ve İbrahim Serin’nin cansız vücudu otopsi yapılmak üzere sağlık kurumu morga kaldırılırken, kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.