Direksiyonda kalp krizi geçirdi
17 Aralık 2016 Cumartesi, 22:05
KAYSERİ (AA) – Sarıoğlan ilçesinde, traktör kullanırken kalp krizi geçiren sürücü yaşamını yitirdi.
Karaözü Mahallesi’nde Ahmet Bal (65), 38 SP 810 plakalı traktörüyle hareket halindeyken rahatsızlandı. Traktör, ziraat aletlerine çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Bal’ın kalp krizi sonrası hayatını kaybettiğini belirledi. Bal’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Sarıoğlan Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Bal’ın bir süre önce kalp ameliyatı olduğu öğrenildi.