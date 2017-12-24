Direnişin sembolü Filistinli Muhammed El Taweel Konya’da
Filistinli Muhammed El Taweel, Atiker Konyaspor Kulübünün davetlisi olarak Konyaspor – Fenerbahçe maçını izlemek için Konya’ya geldi. Maç öncesi Mevlana Müzesini gezen Muhammed ve ailesi tercüman aracılığıyla soruları yanıtladı. Muhammed, “Türkiye’ye teşekkür ediyorum. Ben Türkiye’yi çok sevdim, Türk milletini çok sevdim, herkesi çok sevdim, herkes bize iyi baktı. Sayın Erdoğan’ı ailemiz gibi hissettik. Her şeyi çok sevdim” dedi.
Muhammed’in babası Kader El Taweel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan övgüyle bahsederek, “Tayyip Erdoğan dünyanın lideri sadece İslam’ın lideri değil. Bize çok iyi baktı Allah razı olsun. Erdoğan ve Türkiye bize aile gibi davrandı. Türkiye’nin yardımları için teşekkür ederiz. Bizim için şereftir Türk vatandaşlığı. Seve seve almaya çalışıyoruz” diye konuştu.
Ziyarette Filistinli aileye eşlik eden AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, Kudüs’ün İslam dünyası için çok değerli olduğunu belirterek, “Çok değerli misafirlerimizi, Filistinli kardeşlerimizi Konya’mızda ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız kendilerini kabul ettiler. Onlar da aileleri gibi hissettiler. Filistinli kardeşlerimiz ve Kudüs bizim için çok değerli. Hem tarihimiz olarak hem din kardeşliğimiz olarak çok değerli. Onları Konya’da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Filistin’in haklı davasında Türkiye ve bütün mümin kardeşlerimiz olarak onları destekliyoruz, destekleyeceğiz” diye konuştu.
-
Karlı yolda kayan otobüs şarampole devrildi: 32 yaralı
-
Konya’da kar yağışı kenti beyaza bürüdü
-
Ülkü Ocaklarından Başkan Akyürek’e ziyaret
-
Türkiye’den yeni hamle! ASFAT A.Ş
-
3 bin 600 yıllık mühür ilk kez görüntülendi
-
‘Kadına şiddet’te Türkiye Avrupa ülkelerinin gerisinde
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
02
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
ÇUMRA İLÇE JANDARMANIN TİTİZLİĞİ İLE KISA SÜREDE ZANLILAR YAKALANDIKonya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Alibeyhüyüğü Mahallesi’nde yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aracın Nebahat Ulukavak’a ait olduğunu belirledi. Cesedin ise kadının, bir gündür kendisinden haber alınamayan oğlu Emre Ulukavak’a (27) ait olduğu […]
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.