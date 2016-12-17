Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İtalyan mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere tarafından; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano’yu arayarak Dışişleri Bakanlığı görevine atanmasından dolayı tebrik etti. Görüşmede, Alfano bu sabahleyin Kayseri’de gerçekleştirilen hain terör saldırısı nedeniyle taziyelerini iletti ve ülkesinin terörle mücadeleye verdiği önemin altını çizdi. Çavuşoğlu da, İtalya’nın teröre aleyhinde Türkiye’yle gösterdiği dayanışma için muhatabına teşekkür etti.

Görüşmede keza, Suriye ve Libya ilk olarak almak üzere yöresel gelişmeler ile illegal göçün önlenmesi ve terörle uğraş gibi tematik konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu., Bütün iki taraflı tehditlere karşısında ortak çaba gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

Görüşmede, değişik boyutlarıyla Türkiye-İtalya ilişkileri ve ilerideki döneme ilişkin ziyaret takvimi de ele alındı.

Caner Ünver